Москва, 7 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В рамках объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации планируется призыв около 300 тыс. резервистов. Именно такую цифру называл ранее министр обороны Сергей Шойгу. Среди тех, кто отправляется на защиту Родины, находятся и добровольцы, прибывающие в военные комиссариаты по собственному желанию. ИА REGNUM публикует обращения мобилизованных.

Mil.ru Частичная мобилизация

«Держитесь, пацаны! Мы идём, чуть-чуть осталось. Скоро всё осилим!» — сказал доброволец Василий Оргеян.

«Я считаю, что это правильно (о введении частичной мобилизации — прим. ред.). Поддерживаю нашего президента. Семья держится, объяснил, что позвала Родина, значит надо», — высказался мобилизованный Александр Гаис.

«Настроение боевое. Родина зовёт, значит, поедем. Не обсуждается», — поделился настроем мобилизованный Нурлан Керимли.

«У меня настрой вполне конкретный и адекватный. Я уже понимаю, куда еду. Знаю, что там нужно делать. Всем, кто туда поедет, советую включать голову. Если включать голову, то можно далеко дойти», — признался мобилизованный Алексей Королёв.

«Без повестки пришёл в военкомат, чтобы пойти добровольцем. Иду за наших братьев, которые там воюют, за Россию-матушку!» — рассказал доброволец Руслан Магомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах вводятся меры поддержки семьям мобилизованных. Кроме того, ряд законов, касающихся мобилизованных и их семей, подписаны и президентом РФ Владимиром Путиным.