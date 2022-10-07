Мелитополь, , 12:47 — REGNUM Четыре эксперта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны 7 октября прибыть на Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В настоящее время два представителя МАГАТЭ наблюдают за ситуацией на АЭС. Их должны заменить новые эксперты из Ирландии, Канады, Литвы и Словакии.

«К нам едет группа экспертов МАГАТЭ. Сегодня они должны прибыть на Запорожскую атомную электростанцию и сменить двух специалистов из Испании и Румынии», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что представители агентства продолжат работать на станции.

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