Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Смертность в результате аварий на дорогах в Грузии остаётся одной из наиболее высоких при сравнении со странами Европы. Об этом сообщил в ходе выступления в парламенте замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, наша страна до сих пор по числу смертности на дорогах одна из первых в Европе, что является вызовом для нас и требует эффективных мер. Смертность на дорогах в Грузии в 2,7 раза превышает показатель смертности в Европе», — сказал замминистра.

Он сообщил, что на 100 тыс. человек в Грузии в год случается 12 смертей, а средний показатель по Европе — 4,4.

Дарахвелидзе отметил, что за первое полугодие 2022 года в Грузии в ДТП погиб 221 человек, из которых шестеро — дети. За отчётный период в стране произошло 2572 дорожных аварии с тяжкими последствиями, которые предусматривают уголовное наказание. Чаще всего аварии случаются из-за нарушений при переезде железнодорожных путей — 1293 за полугодие. На втором месте выезд на встречку — 189 аварий.