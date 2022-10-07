Минск, , 12:37 — REGNUM Директиву о недопустимости роста цен подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба главы республики.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директива вводит запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами.

Документ принят в целях защиты интересов граждан и организаций, недопущения роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами.

Также документом предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных требований.

Кроме того, для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа, которую возглавила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Рабочая группа должна за 10 дней разработать предложения о мерах по ценовому регулированию, обеспечить мониторинг цен и состояния рынка. После этого правительство до 20 октября должно утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Лукашенко поручил ввести запрет на рост цен в Белоруссии.

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