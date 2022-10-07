Новокузнецк, Кемеровская область, 7 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области для поддержки семей мобилизованных разработаны различные меры поддержки. Муниципалитеты сейчас рассматривают свои меры. О них рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«На муниципальном уровне: для детей мобилизованных и добровольцев — бесплатное посещение детского сада; для школьников — бесплатное питание, приоритет при зачислении в учебное и дошкольное учреждения, — написал в своём телеграм-канале Кузнецов. — Эти пункты социальной поддержки будут вынесены на заседание совета народных депутатов 11 октября».

Кроме того, все мобилизованные после 21 сентября кузбассовцы получат единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей. Деньги уже начали поступать на счета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке за всеми семьями мобилизованных закреплены социальные работники.