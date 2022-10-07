Минск, , 12:36 — REGNUM Директиву «О недопустимости роста цен» в Белоруссии подписал президент республики Александр Лукашенко. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Archive.government.ru

«Директивой вводятся запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что также Лукашенко поручил белорусскому правительству в срок до 20 октября «на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен», а также обеспечить эффективный контроль соблюдения ценовой дисциплины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил повышать цены в республике.