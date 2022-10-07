Богданович, Свердловская область, 7 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Приговор главе Богдановича Свердловской области Павлу Мартьянову вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

1 июля чиновника осудили за злоупотребление полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Суд города оштрафовал его на 200 тыс. рублей.

Мартьянов и его адвокат подали жалобы. Однако облсуд оставил их без удовлетворения.