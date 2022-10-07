Таллин, 7 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Большинство опрошенных порталом новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR экспертов согласны с тем, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти стало неприятным сюрпризом для Запада, Европы и США.

Так, аналитик эстонского банка LHV Кирсто Ааба напомнил, что непосредственно перед этой встречей и США, и Евросоюз выступили со своим новым санкционным пакетом или новой идеей «как установить потолок цен на российскую нефть».

«Поскольку Россия также входит в число членов ОПЕК+, то, безусловно, в этом решении есть некий политический привкус», — добавил Ааб.

Руководитель Эстонской нефтяной ассоциации Март Раамат считает, что решение ОПЕК+ нанесет удар по наметившейся тенденции по снижению цен на нефть (- 30% за полгода) и надеждами на снижение инфляционного давления на экономику в Европе.

«Это большой риск. На самом деле есть риск остывания экономики и снижения спроса, ожидается 100 долларов за баррель. Если цена на нефть вырастет, вырастут и цены на моторное топливо», — считает Раамат.

Решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день, по мнению аналитиков, является самым масштабным с начала коронавируса в 2020 году. Более высокая цена на мировом рынке вскоре коснется и заправочных станций самой Эстонии, добавили они.