Тюмень, , 12:32 — REGNUM Тюменские таможенники передали в региональный центр «Семья» 7500 единиц одежды. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Переданные в центр «Семья» товары Пресс-служба Тюменской таможни

Таможенникам удалось уберечь от уничтожения незаконно ввезённую в Россию одежду и чулочно-носочную продукцию подлежащую уничтожению и предать их нуждающимся — всего 371 кг на сумму 6,5 млн рублей.

Производство товаров — Турция, Таджикистан, Италия. Их пытались ввезти незаконно из Киргизии и Казахстана. В результате суд признал незадекларированные товары бесхозяйными и обратил их в федеральную собственность.