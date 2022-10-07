Москва, 7 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. С 7 октября розничные клиенты Сбербанка могут оформить льготный период по погашению кредитов в рамках вступившего сегодня в силу федерального закона, сообщили в пресс-службе Сбера. Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после её окончания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Для рассмотрения заявки на каникулы заёмщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии 8 800 200-8-200. или 900. Также можно заполнить соответствующие заявки в СберБанк Онлайн (в разделе «Финансовые трудности» выбрать «Программы поддержки», далее — «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию») или сделать это в любом офисе банка.

Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счёт его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.

«Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка, — напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — И, чтобы оперативно поддержать наших заёмщиков военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона — уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время».

Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан: мобилизованные в Вооружённые силы Российской Федерации; военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах РФ по контракту; сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации; добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы РФ; члены семей всех перечисленных выше категорий.

Напомним, что 7 октября президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мобилизованным, контрактникам и добровольцам кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.