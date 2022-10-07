Сватово, ЛНР, , 12:30 — REGNUM Следует предполагать, что ВСУ намерены нанести новые удары как в северной части фронта, в районе Сватово (ЛНР), так и в южной, в Херсонской области, написал 7 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Сватово Александр Погожев © ИА REGNUM

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Не прекратятся и попытки киевской армии перейти в наступление и в районе Запорожья, полагает он.

Ранее власти ЛНР сообщили, что ситуация на севере республики «тревожная, но стабильная», Кременная и Сватово контролируются российскими войсками, а противник собрал крупную группировку (до 10 тысяч человек).