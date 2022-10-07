Владимир, , 12:28 — REGNUM Поздравление с юбилеем направил 7 октября президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Глава региона считает, что «имя Владимир Путин стало синонимом новой России» — об этом он написал в социальных сетях.

Владимир Путин Kremlin.ru

От лица жителей и себя лично губернатор выразил президенту искренние пожелания крепкого здоровья, энергии и долголетия. А также воплощения всех планов и лучших надежд и, конечно, победы.

«Ваш многолетний труд на благо Родины, настоящий патриотизм, талант стратега, несгибаемый характер помогли сохранить единство и независимости нашей страны, сделать её сильным государством, которым гордятся граждане и с которым считается весь мир», — считает губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет.