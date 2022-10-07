Владимир, 7 октября 2022, 12:28 — REGNUM Поздравление с юбилеем направил 7 октября президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Глава региона считает, что «имя Владимир Путин стало синонимом новой России» — об этом он написал в социальных сетях.
От лица жителей и себя лично губернатор выразил президенту искренние пожелания крепкого здоровья, энергии и долголетия. А также воплощения всех планов и лучших надежд и, конечно, победы.
Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет.