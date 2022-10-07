Ярославль, 7 октября 2022, 12:31 — REGNUM В Ярославской области садоводы пожаловались губернатору Михаилу Евраеву на ремонт дороги к их участкам. Об этом сообщает портал YarNews.
Жители двух СНТ «Русь» и «Солнечный» под Ярославлем уже два года борются за подъезд к более чем 600 участкам. Километровый участок дороги в ямах и выбоинах. Пару лет назад садоводы жаловались в прокуратуру, а после пошли в суд. В мае 2021 года им удалось выиграть дело — по решению суда администрация Ярославского района в течение года должна была отремонтировать дорогу. В августе дорогу отфрезировали, она стала ровнее, но ненадолго.
Председатели двух СНТ просят Михаила Евраева вмешаться в ситуацию и помочь провести долгожданный качественный ремонт дороги.
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