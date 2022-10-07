Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Первая угроза осеннего наводнения в Санкт-Петербурге миновала, ветер в акватории Финского залива стихает, сообщил 7 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Шторм в Финском заливе © Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга

По его словам, на текущий момент порывы ветра в акватории Финского залива достигают 16-21 м/с, а на побережье не превышает 10-15 м/с. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Петербурга открыл затворы. Уровень воды на водомерном посту Горного университета понизился до 74 см.

«Первую осеннюю попытку природы сформировать наводнение в Северной столице можно считать завершённой», — добавил специалист.

Отметим, что по прогнозу на субботу, 8 октября, ветер в Петербурге полностью стихнет, местами пройдут короткие дожди, при этом температура изменится мало.

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