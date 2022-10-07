Прага, , 12:37 — REGNUM Ожидать результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» нужно «без паники и спекуляций». Об этом глава Европарламента Роберта Метсола заявила 7 октября по прибытии на саммит ЕС в Праге.

Газопровод Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По её словам, Евросоюзу следует подготовиться «ко всем сценариям».

«Мы должны без спекуляций и паники ждать и увидеть, кто», — ответила Метсола на вопрос журналистов о том, считает ли она Россию причастной к диверсиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол в Италии Сергей Разов заявил, в России нет таких «идиотов», которые способны повредить российские же трубопроводы.

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