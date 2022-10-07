* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 12:31 — REGNUM Оккупационный контингент армии США провёл операцию по ликвидации боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии. Об этом 7 октября сообщает The New Arab со ссылкой на заявление Центрального командования армии США (CENTCOM).

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, удар был нанесён в пустынном районе на севере провинции Дейр-эз-Зор.

«Подразделения армии США нанесли успешный воздушный удар на севере Сирии, убив Абу Хашема аль-Омави, который занимал должность «заместителя губернатора» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и еще одного высокопоставленного боевика. Ни один американский военнослужащий не был ранен или убит, операция прошла без потерь или повреждений американской техники», — говорится в сообщении CENTCOM.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.