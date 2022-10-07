Уфа, , 12:28 — REGNUM Лауреатов государственных республиканских молодежных премий в области науки и техники за 2020 и 2021 годы наградили в Башкирии. Об этом 7 октября сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин на своей странице в социальной сети.

Молодые ученые в России Ilkasan 02

Он сообщил, что в республике активно развивают и поддерживают научно-образовательную повестку.

«В Башкирии работают уникальные инструменты поддержки молодых и состоявшихся ученых — мегагранты, гранты молодым ученым-аспирантам и кандидатам наук, совместные гранты с Российским научным фондом. А наш Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня выступает главной платформой по внедрению в экономику важных научно-технологических решений и проектов», — сообщил он.

Забелин добавил, что руководство региона проводит серьезную работу по поддержке молодых учёных.

«Уверен, у нас есть реальные шансы воплотить в жизнь наши амбициозные планы. Для нас главное, чтобы молодые таланты работали и развивали науку здесь, в Башкирии. Приложим для этого все усилия», — добавил чиновник.