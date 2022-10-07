Гагра, Абхазия, , 12:26 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба абхазского лидера.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

«Уважаемый Владимир Владимирович, Вы принадлежите к числу самых влиятельных мировых лидеров современности и пользуетесь неизменной поддержкой своих граждан. С Вашим именем неразрывно связано укрепление российской государственности, авторитета России в качестве одной из мощнейших держав на международной арене, отстаивающей справедливый миропорядок», — говорится в поздравительном сообщении.

Бжания отметил дальновидность российского президента и решительность в защите национальных интересов РФ. Он также заявил, что народ РФ под руководством Путина даёт достойный ответ глобальным угрозам.

Абхазский лидер убеждён, что российско-абхазские отношения продолжат укрепляться. Он также пожелал Путину крепкого здоровья и реализацию всех планов и начинаний.