Южно-Сахалинск, 7 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Навязывание ограничений на использование ископаемых ресурсов Россия не приемлет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 7 октября в ходе выступления по видеосвязи на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Он подчеркнул, что Россия и её единомышленники из числа развивающихся государств продолжают выступать за соблюдение баланса между действиями, направленными против изменения климата, и задачами социально-экономического развития.

«Мы противники навязывания ограничений на использование ископаемых ресурсов, дискриминации тех или иных источников энергии, задействование которых могло бы способствовать снижению выбросов парниковых газов», — сказал Лавров.

Россия, добавил он, может поделиться наработками в области возобновляемых источников энергии, в том числе опытом по интеграции экологически безопасных электростанций в национальную энергосистему.

Читайте также: Лавров: Запад использует экологическую повестку в корыстных интересах