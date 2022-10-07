Джакарта, 7 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя палаты региональных представителей Индонезии Султан Бахтияр Наджамудин обсудил со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко обсудили запланированный приезд президента России Владимира Путина на саммит G20 на Бали, сообщает информационный портал VOI.

(сс) Prayitno Индонезия

Валентина Матвиенко заявила, что не может подтвердить присутствие Владимира Путина на саммите G20, который состоится на Бали 15–16 ноября.

«Она рассказала мне о своей встрече с президентом Путиным перед приездом в Индонезию. Матвиенко спросила, нужно ли ей отменять визит? Однако президент настоял на том, чтобы Матвиенко отправилась в Индонезию. Индонезия важна для России», — рассказал Султан Бахтияр Наджамудин.

По его словам, визит российской делегации означает прогресс в развитии отношений с Индонезией.

«Эта страна очень сильна. Россия предлагает большое межсекторальное сотрудничество», — отметил Султан Бахтияр Наджамудин.

Как сообщало ИА REGNUM, о желании Индонезии присоединиться к объединению пяти стран БРИКС заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях саммита спикеров парламентов «Большой двадцатки» в Индонезии.

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