Осло, , 12:22 — REGNUM Норвегия направила специализированное судно для проверки подводного газопровода в Германию из-за опасений по поводу безопасности после предполагаемой диверсии на двух газопроводах «Северный поток», как передает агентство Reuters со ссылкой на различные источники.

Норвежская платформа по добыче газа Swinsto101

Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, 5 октября отправилось обследовать трубопровод Europipe II, который проходит от газового завода Kårstø в Норвегии до пункта Дорнум в Германии, как показывают данные отслеживания судов Refinitiv.

Исполнительный директор компании Reach Subsea, которая управляет Havila Subsea, Юстейн Алендал сообщил агентству Reuters, что инспекция была заказана компанией Equinor, которая проверяет трубопроводы от имени оператора морской газотраспортной системы Gassco.

Europipe II, возможно, самый важный норвежский трубопровод, сказал агентству старший преподаватель Королевской военно-морской академии Норвегии Тор Ивар Стрёммен.

«Серьезное нарушение поставок газа в Германию может привести к политическому давлению, которое изменит динамику продолжающегося противостояния с Россией», — сказал Стрёммен.

Источник также сообщил Reuters, что Норвегия проверяет важнейшие объекты нефтегазовой инфраструктуры, включая трубопроводы, на предмет возможных диверсий.

Мощность 658-километрового газопровода Europipe II составляет 71 миллион куб. м газа в сутки — это примерно пятая часть всего трубопроводного экспорта Норвегии.

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