Донецк, 7 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку, сообщили 7 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:26 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:27 из Орловки ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.