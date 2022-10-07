Анкара, , 12:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Таийп Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на территории б. УССР. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба канцелярии турецкого лидера.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе переговоров рассматривались вопросы развития российского-турецких отношений, а также ситуация на [территории б. УССР]», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе беседы турецкий лидер подтвердил желание Анкары внести свой вклад мирное урегулирование конфликта на территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения его страны с Финляндией отличаются от отношений со Швецией.