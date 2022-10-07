Москва, , 12:19 — REGNUM За неделю (с 26 сентября по 2 октября) уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос на 1,1 процентных пункта, составив 81,1%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин Jedimentat44

В рейтинге доверия российским политикам Владимир Путин занял первую строчку (40,0%), на втором месте — Сергей Шойгу (17,2%) не третьем — Сергей Лавров (17,1%). Показатель одобрения деятельности Путин вырос на 0,9 процентных пункта и составил 76,9%.

Также на 1,6 процентных пункта, до 63,7% за прошедшую неделю увеличился уровень доверия российских граждан председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Опросы по телефону проводятся с июля по октябрь 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (80%) считают, что президент страны Владимир Путин хорошо работает на своем посту.

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