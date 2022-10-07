Сеул, 7 октября 2022, 12:19 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи Юн Сок Ёля продемонстрировал незначительный рост. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 4 по 6 октября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 29%, что на 5% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63% респондентов. Показатель сократился на 2%.
Среди положительной оценки респонденты отметили внешнюю политику, а среди отрицательных: дипломатию, отсутствие опыта и квалификации, пренебрежение экономическими и другими вопросами.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 33%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 32%.