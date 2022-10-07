Сеул, , 12:19 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи Юн Сок Ёля продемонстрировал незначительный рост. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно результатам опроса, проведенного с 4 по 6 октября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 29%, что на 5% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63% респондентов. Показатель сократился на 2%.

Среди положительной оценки респонденты отметили внешнюю политику, а среди отрицательных: дипломатию, отсутствие опыта и квалификации, пренебрежение экономическими и другими вопросами.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 33%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 32%.