Херсон, 7 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по переправу у Дарьевского моста под Херсоном именно в то время, когда там собираются люди, причем исключительно мирные жители, отметил 7 октября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Это единственная переправа через реку Ингулец для грузового транспорта. На ней всегда очереди из гражданских машин. Маршрутки подвозят пассажиров, люди выходят и переходят разрушенный мост пешком. Т. е. на переправе всегда много людей. Удар нанесли в районе 8 утра, не ночью, в комендантский час», — написал Сапоньков.

Как сообщалось ранее, утром 7 октября киевские боевики обстреляли переправу у Дарьевского моста в окрестностях Херсона. По предварительным данным, пять человек погибли, пятеро получили ранения.