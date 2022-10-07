Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Атаманы и казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» сегодня, 7 октября, поздравляют президента России Владимира Путина с юбилеем, пожелав главе государства крепости телесной, мира душевного и Божией помощи в делах.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«17 лет назад донские казаки приняли в свои ряды казачьего полковника Владимира Путина, и горды, что президент страны состоит в реестре казаков донского казачьего общества. Под руководством Владимира Путина наше Отечество твердо стоит на принципах традиционных ценностей семьи, мира, добра, чести и справедливости», — отмечают донские казаки.

За эти ценности сегодня в зоне специальной военной операции сражаются защитники Отечества, в том числе казаки-добровольцы. Для донских казаков начало октября 2022 года ознаменовано историческим событием — земли Области Войска Донского (Донецкая и Луганская Народные Республики), а также Херсонщина и Запорожье вернулись в состав России.