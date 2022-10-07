Тбилиси, 7 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан для переговоров по мирному урегулированию могут использовать площадку в Тбилиси. Об этом 7 октября заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Тбилиси готов быть местом, где наши соседи могут вести спокойный и мирный диалог, чтобы получить конкретные результаты от переговоров для установления в регионе мира и стабильности», — Дарчиашвили.

Представители властей Грузии неоднократно приглашали коллег из Армении и Азербайджана проводить переговоры в Тбилиси. Они ссылаются на успешный опыт обмена на грузинской территории армянских пленных на карты минных полей в Нагорном Карабахе.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 октября провели переговоры в Праге. Следующая их встреча запланирована в Брюсселе в ноябре.