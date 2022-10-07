Майкоп, , 12:12 — REGNUM Адыгея стала участником всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. Республика представила свою лучшую продукцию, включая брендовую — адыгейский сыр, адыгейский чай и адыгейскую соль, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Экспозиция Адыгеи расположилась на площади около 100 кв. м на территории парка «Патриот». Делегация региона привезла на выставку продукцию около 600 наименований. Это в том числе молочная и кондитерская продукция, безалкогольные напитки, консервы, колбасы, рыба и икра, фрукты и овощи, произведенные и выращенные в республике.

В рамках выставки «Золотая Осень» делегация из Адыгеи, представляя свою продукцию, ищет потенциальных партнеров, инвесторов, знакомится с передовыми технологиями в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности.