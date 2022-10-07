Москва, 7 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Российские банки не должны перекладывать риски по кредитам участников специальной военной операции на остальных заемщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Депутат напомнил, что по оценкам Минфина РФ норма о кредитных каникулах для участников спецоперации, по которой будут полностью погашаться кредиты погибших заемщиков или тех, кто стал инвалидам, обойдется банкам до 1-2% прибыли. Вместе с тем, некоторые банки уже сейчас стали повышать ставки по ипотеке от 0,5% до 2%, отметил Миронов.

«Призываю ЦБ вмешаться, умерить аппетиты и страхи банков и пресечь увеличение ставок. В условиях спецоперации наши банкиры, годами получающие сверхприбыли, могут и потерпеть», — пояснил парламентарий.