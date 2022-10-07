Волгоград, 7 октября 2022, 12:12 — REGNUM Новую четырехполосную магистраль открыли 7 октября на участке трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Волгоградской области.
По традиции движение по новой трассе открыла дорожная техника. По словам губернатора Андрея Бочарова, этого исторического события жители посёлка Горьковский ждали десятилетиями. Теперь 12-км обход населённого пункта сделает жизнь 15 тысяч местных жителей безопаснее, а водители смогут преодолевать этот отрезок пути без пробок.
Пропускная способность объекта — до 38 тысяч автомобилей в сутки. На трассе предусмотрены разделительное барьерное ограждение, освещение, остановочные комплексы с автопавильонами, зоны для отдыха. Заслуженные награды во время открытия трассы вручили дорожникам.
Обход посёлка Горьковский построен в рамках проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и включает в себя две новые транспортные развязки, эстакаду и пять путепроводов.