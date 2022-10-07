Абакан, 7 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В арбитраж Хакасии поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает золотодобывающее предприятие — ООО «Артель старателей «Кречет». Исковое заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил в базу арбитража 7 октября 2022 года. Истцом выступает кемеровское ООО «Артель Восточная», заявившее задолженность в размере 7 115 195,4 рубля. Прочие детали спора пока не раскрывались.

В ЕГРЮЛ компания-ответчик зарегистрирована с декабря 2015 года. Директор и владелец — Сергей Свириденко. По основному виду деятельности артель занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В активе Свириденко также есть ещё доли в двух компаниях с тем же целевым назначением — ООО «Партнёрство-Юг» (Красноярск) и ООО «Геоголд» (Хакасия).

Напомним, срок действия моратория на возбуждение банкротных производств в России истёк 1 октября 2022 года.