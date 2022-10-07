Брюссель, , 12:09 — REGNUM Разморозить активы российских инвесторов в ЕС возможно при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов, заявили в Еврокомиссии.

Флажки Евросоюза Arune3

Отмечается, что компетентные органы страны, входящей в ЕС, имеют право разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчётному депозитарию.

Также ЕС допускает возможность предоставления средств и экономических ресурсов российскому депозитарию, однако должны соблюдаться условия, о которых объявят компетентные органы.

Страна ЕС обязана уведомлять другие государства-члены Евросоюза обо всех разрешениях, которые представлены в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения.