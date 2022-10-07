Бейрут, , 12:13 — REGNUM Банки в Ливане приняли единогласное решение закрыться для обслуживания клиентов, начиная с пятницы, 7 октября. Об этом сообщает Lebanon 24.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, решение было принято ассоциацией банков Ливана из-за угрозы вооружённых нападений.

Напомним, 6 октября по Ливану прокатилась волна вооружённых нападений на банковские учреждения, организованные группами вкладчиков. Ливанцы захватывают отделения банков, требуя выдать им валютные вклады.

Представители банков опасаются новых нападений и прекращают выдачу гражданам наличных денег до тех пор, пока правительство не сможет решить эту проблему.

В то же время, банки планируют оказывать услуги юридическим лицам и поддерживать работу банкоматов.