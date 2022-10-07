Ростов-на-Дону, 7 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области с февраля 2022 года, проживают более 4,3 тыс. беженцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 7 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM ПВР в общежитии Ставропольского регионального многопрофильного колледжа

«В Ростовской области в 39 пунктах временного размещения [находятся] более 4,3 тысячи человек, в том числе более 1,6 тысячи детей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля 2022 года действует режим ЧС в связи с наплывом вынужденных переселенцев из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.