Благовещенск, 7 октября 2022, 12:13 — REGNUM В Благовещенске Амурской области намерены собирать помощь на поддержку мобилизованных централизованно. Для этого в городе создали совет меценатов, сообщил в своём телеграм-канале глава города Олег Имамеев.
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Эту инициативу он объяснил тем, что многие хотят помогать, но не делают этого из опасений мошенничества или неинформированности о том, какая помощь нужна. Глава города также назвал создание совета меценатов продолжением традиций благотворительности и покровительства, которые всегда были сильны в Благовещенске еще с дореволюционных времён. Решение было принято на встрече предпринимателей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области активно перечисляют деньги на гуманитарную помощь военнослужащим, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Всего жители региона собрали уже 5,3 млн рублей.