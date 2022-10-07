Благовещенск, 7 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Благовещенске Амурской области намерены собирать помощь на поддержку мобилизованных централизованно. Для этого в городе создали совет меценатов, сообщил в своём телеграм-канале глава города Олег Имамеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Эту инициативу он объяснил тем, что многие хотят помогать, но не делают этого из опасений мошенничества или неинформированности о том, какая помощь нужна. Глава города также назвал создание совета меценатов продолжением традиций благотворительности и покровительства, которые всегда были сильны в Благовещенске еще с дореволюционных времён. Решение было принято на встрече предпринимателей.

«Тот случай, когда в одной точке сошлись инициатива предпринимателей, потребности и интересы разных людей. Одни хотят помогать, другим эта помощь нужна. Все прекрасно понимают, что происходит. Все уверены, что мы должны поддерживать друг друга. Все осознают, что как никогда мы должны быть едины. Абсолютно все хотят только одного — чтобы быстрей пришла Победа, и наступил мир», — написал мэр города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области активно перечисляют деньги на гуманитарную помощь военнослужащим, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Всего жители региона собрали уже 5,3 млн рублей.