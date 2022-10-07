Сеул, , 12:06 — REGNUM 7 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел очередные телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что стороны договорились удвоить совместные усилия по блокировке возможностей Пхеньяна по краже криптовалюты, используемой для развития ядерной и ракетных программ, укрепить сотрудничество с международным сообществом с целью пресечения незаконной торговли Пхеньяна в море и попыток уклониться от санкций.

Согласно апрельскому отчету Совета Безопасности ООН, в 2021 году северокорейские хакеры подозревались в причастности к краже криптовалюты на сумму до $400 млн.