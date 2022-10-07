Сеул, 7 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. 7 октября специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел очередные телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Сообщается, что стороны договорились удвоить совместные усилия по блокировке возможностей Пхеньяна по краже криптовалюты, используемой для развития ядерной и ракетных программ, укрепить сотрудничество с международным сообществом с целью пресечения незаконной торговли Пхеньяна в море и попыток уклониться от санкций.

Согласно апрельскому отчету Совета Безопасности ООН, в 2021 году северокорейские хакеры подозревались в причастности к краже криптовалюты на сумму до $400 млн.