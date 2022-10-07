Вашингтон, , 12:05 — REGNUM На фоне вспышки заражений лихорадкой Эбола в Африке власти США будут перенаправлять приезжих людей, которые посещали Уганду, в пять специальных аэропортов для проведения дополнительных проверок, сообщает Politico.

Эпидемия лихорадки Эбола

Все пассажиры, в том числе граждане и резиденты США, которые находились в Уганде за последний 21 день, будут доставлены в аэропорты Нью-Йорка, Ньюарка, Атланты, Чикаго или Вашингтона, где находятся Центры по контролю и профилактике заболеваний и Департамент внутренней безопасности. Согласно уведомлению посольства США в Уганде, таможенная и пограничная служба проведет досмотр.

Вспышка лихорадки Эбола в Уганде по состоянию на 5 октября унесла жизни 29 человек, в том числе четырех медицинских работников. По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента начала вспышки в середине сентября было зарегистрировано 63 подтвержденных и вероятных случая заболевания.

В США на данный момент подтвержденных случаев лихорадки Эбола или подозрений на заражение не зарегистрировано.