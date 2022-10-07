Красноярск, 7 октября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. На севере Туруханского района Красноярского края 8 октября ожидаются местами сильные осадки в виде мокрого снега и снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Ночью и утром 8 октября в центральных и южных районах края местами прогнозируется туман. На севере центральных районов края на дорогах гололедица. Автолюбителей просят быть осторожными на дорогах.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края местами ожидаются порывы южного ветра 15-18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в связи с надвигающимся глубоким циклоном объявлено штормовое предупреждение.

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