Новокузнецк, Кемеровская область, 7 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Новокузнецке за всеми семьями мобилизованных закреплены социальные работники. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он уточнил, что к работе подключено более 60 человек из районных учреждений социальной защиты. Они отрабатывают обращения, поступающие на горячие линии и в социальные сети главы города.

«Так, например оказана помощь по доставке угля, выделению социального такси, необходимая материальная, медицинская и психологическая помощь, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — 39 обращений находится в работе по кредитным каникулам и ипотечным кредитам. Прорабатывается вопрос: процедуры подтверждения мобилизованными заявлений на предоставление отсрочки по кредитам непосредственно с места его службы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мобилизованные после 21 сентября кузбассовцы получат единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей.