Самара, , 12:05 — REGNUM Премии Министерства культуры России получили три педагога из Самарской области. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

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Премии были учреждены указом президента России и вручаются преподавателям профессиональных образовательных организаций и вузов, детских школ искусств, реализующих образовательные программы в области музыкального искусства.

В 2022 году 150 премий вручат лучшим преподавателям страны, и в последующем их будут присуждать каждый год, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что среди лучших педагогов страны — заслуженный работник культуры России, преподаватель, заведующий вокально-хоровым отделением детской музыкальной школы №4 имени В. М. Свердлова г. Тольятти Галина Девяткина, преподаватель по классу баяна и аккордеона, руководитель образцового оркестра русских народных инструментов, детская школа искусств имени А. И. Островского г. Сызрань Елена Пименова, преподаватель по классу виолончели, детская музыкальная центральная школа г. Самара Ольга Золотова.