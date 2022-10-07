Самара, 7 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Премии Министерства культуры России получили три педагога из Самарской области. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

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Премии были учреждены указом президента России и вручаются преподавателям профессиональных образовательных организаций и вузов, детских школ искусств, реализующих образовательные программы в области музыкального искусства.

В 2022 году 150 премий вручат лучшим преподавателям страны, и в последующем их будут присуждать каждый год, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что среди лучших педагогов страны — заслуженный работник культуры России, преподаватель, заведующий вокально-хоровым отделением детской музыкальной школы №4 имени В. М. Свердлова г. ТольяттиГалина Девяткина, преподаватель по классу баяна и аккордеона, руководитель образцового оркестра русских народных инструментов, детская школа искусств имени А. И. Островского г. СызраньЕлена Пименова, преподаватель по классу виолончели, детская музыкальная центральная школа г. СамараОльга Золотова.