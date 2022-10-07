Грозный, , 12:00 — REGNUM Из Чечни отправился в зону проведения специальной военной операции очередной отряд добровольцев. Их проводили председатель парламента республики Магомед Даудов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, вице-премьер Абузайд Висмурадов и другие представители органов власти.

Военные Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В напутственном слове спикер парламента отметил, что бойцы из Чечни воюют очень эффективно, о чем свидетельствует тот факт, что ни один боец отряда «Ахмат» не попал в плен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщая в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев из международного аэропорта Грозный, напомнил, что »с самого начала специальной военной операции ежедневно ряды союзных войск пополняют тысячи доблестных сынов нашего Отечества».

«Каждый из них не смог равнодушно, сидя на диване, наблюдать за происходящими событиями. Являясь настоящими мужчинами, примерными сынами Отечества, истинными патриотами, парни записались в добровольцы и взяли на себя обязательства искоренить фашизм», — написал чеченский лидер.

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