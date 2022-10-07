Грозный, 7 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Из Чечни отправился в зону проведения специальной военной операции очередной отряд добровольцев. Их проводили председатель парламента республики Магомед Даудов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, вице-премьер Абузайд Висмурадов и другие представители органов власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

В напутственном слове спикер парламента отметил, что бойцы из Чечни воюют очень эффективно, о чем свидетельствует тот факт, что ни один боец отряда «Ахмат» не попал в плен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщая в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев из международного аэропорта Грозный, напомнил, что »с самого начала специальной военной операции ежедневно ряды союзных войск пополняют тысячи доблестных сынов нашего Отечества».