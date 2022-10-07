Москва, , 12:00 — REGNUM Программа туристического кешбэка способствовала поступлению дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы России, однако, в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы ассигнования на нее не предусмотрены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, на это указал в своем заключении комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Напомним, ранее Российский союз туриндустрии попросил Госдуму вернуть программу кешбэка как самую эффективную за 30 лет меру поддержки отрасли.

«Реализация данной программы позволяла заполнить средства размещения в непопулярные сезоны весны и осени, что в свою очередь способствовало поступлению дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. Вместе с тем бюджетные ассигнования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на указанное мероприятие не предусмотрены законопроектом», — говорится в документе.

Также депутаты считают, что российскому правительству стоит обратить внимание на необходимость дальнейшего финансирования мероприятий, направленных на развитие и создание туристической инфраструктуры.

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