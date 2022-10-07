В Госдуме напомнили о пользе туристического кешбэка для регионов России
Москва, 7 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Программа туристического кешбэка способствовала поступлению дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы России, однако, в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы ассигнования на нее не предусмотрены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, на это указал в своем заключении комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Напомним, ранее Российский союз туриндустрии попросил Госдуму вернуть программу кешбэка как самую эффективную за 30 лет меру поддержки отрасли.
«Реализация данной программы позволяла заполнить средства размещения в непопулярные сезоны весны и осени, что в свою очередь способствовало поступлению дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. Вместе с тем бюджетные ассигнования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на указанное мероприятие не предусмотрены законопроектом», — говорится в документе.
Также депутаты считают, что российскому правительству стоит обратить внимание на необходимость дальнейшего финансирования мероприятий, направленных на развитие и создание туристической инфраструктуры.