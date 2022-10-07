Калуга, 7 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На заводе ООО «Континенталь Калуга», производящего автопокрышки, у 46 работников был установлен медицинский диагноз «Острый гастроэнтерит», 17 человек экстренно госпитализированы с пищевым отравлением. Об этом 7 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Калужской области.

continental.ru Завод ООО «Континенталь Калуга»

В ходе эпидемиологического расследования специалистами был проведен отбор проб сырья и готового питания, смывов с инвентаря и оборудования на заводском пищеблоке, проб водопроводной воды на пищеблоке и в производственном цеху на бактериологическое и вирусологическое исследование. Все отобранные пробы находятся в работе. В микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области проводятся исследования проб от заболевших. При проведении лабораторного исследования методом ПЦР в пробах семи заболевших был обнаружен сальмонеллёз. При проведении проверки фабрики-кухни предприятия, осуществляющего питание сотрудников завода, был выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических требований.

Ранее, ИА REGNUM сообщило, что на заводе ООО «Континентал Калуга» произошло массовое пищевом отравление работников. Обеды на завод поставляет крупнейшее калужское предприятие общественного питания. Прокуратура Калужской области начала проверку по факту пищевого отравления рабочих.