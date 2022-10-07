Анкара, 7 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом 7 октября сообщает канцелярия турецкого лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Отмечается, что Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в б. УССР, а также двусторонние отношения.

В телефонном разговоре с Путиным Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все для достижения мира на территории б. УССР, говорится в сообщении.